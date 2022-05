Malestar judicial per les dades difoses sobre l’espionatge

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va decretar el secret de les actuacions en la causa en què investiga els atacs patits als mòbils del president del Govern, Pedro Sánchez, i tres ministres per poder practicar diligències amb la màxima reserva amb l’objectiu que les indagacions arribin a bon port. Per això a l’Audiència Nacional ha generat cert malestar el fet que es conegués que entre els propers passos del magistrat hi ha interrogar l’exdirectora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i els agents que van participar en els informes realitzats sobre l’espionatge. El jutge es va dirigir a l’executiu a través de dos suplicatoris perquè es procedís a la desclassificació de documents.