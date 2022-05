PSOE i Podem es miren amb recel en el moment més dèbil de la coalició

La coalició del PSOE i Unides Podem acumula desgast de materials. Important. El «soroll» penetrant i durador en el si del Govern està cada vegada més present, fins al punt que opaca la gestió, com lamenten en privat dirigents i ministres socialistes. Però el xoc entre els socis va arribar dijous un punt rellevant. No definitiu, però sí molt significatiu. Tots dos es van separar per primera vegada en la votació d’un projecte emanat de l’executiu: la llei audiovisual. Els socialistes, responsables de la introducció d’una esmena d’última hora pensada per compensar els grans operadors (bàsicament, el duopoli d’Atresmedia i Mediaset), van donar suport al text i Unides Podem es va abstenir. La majoria dels aliats habituals, excepte el PNB, van optar pel «no».

Però ahir, hores després de la tensió màxima de la vigília, Pedro Sánchez i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, es van esforçar a llançar un missatge d’unitat i futur. Va ser en la presentació de l’onzè Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte), el d’economia social i de les cures. Nombrosos somriures i gestos amables, un bon nombre de ministres presents a la sala. Sánchez va fer referència en més d’una dotzena d’ocasions al «Govern de coalició progressista» que ha conquerit avenços socials, i va dir a «Nadia [Calviño] i Yolanda [Díaz]» que «la tasca no és fàcil però val la pena». I va mostrar «agraïment i orgull per l’equipàs» que té. «Malgrat les dificultats avancem cap a quotes de conquestes socials més grans». Era la manera de visualitzar la unitat.

Descarten la ruptura

Tant el PSOE com Unides Podem descarten completament la ruptura. No està en el full de ruta perquè cap dels dos té incentius per divorciar-se i assumir el cost d’unes generals que, amb probabilitat, donarien la Moncloa al PP. Però això no vol dir que els xocs continus no deixin ferides. Perquè la setmana passada socialistes i morats han viscut al límit per l’abolició de la prostitució -debat que es revifarà d’aquí a dues setmanes al Congrés- i en aquesta es va consumar una votació separada en una llei del Consell de Ministres. Amb el risc que es reprodueixi la fissura, molt aviat, en un altre projecte clau de l’executiu: el dels plans públics de pensions, on el PSOE s’ha acostat a la dreta. Tot plegat, en un context d’allunyament dels socis habituals, especialment amb ERC.

En el PSOE treuen «gravetat» al que va passar amb els morats, també perquè la llei audiovisual no va estar en perill. Però sí que miren amb recel Unides Podem. És «un salt més», que «estava clar que passaria i que continuarà passant» mentre avanci la legislatura, segons indiquen a la cúpula. En el sector socialista de l’executiu atribueixen la posició dels seus socis a «les baralles» entre Podem i l’espai de Díaz i en el seu desig de diferenciar-se.

Fonts properes a la direcció del grup d’Unides Podem admeten que l’actitud dels seus socis, introduint una esmena no pactada i buscant el suport del PP, no va agradar gens, i que per això es van abstenir, però confien que l’executiu bicolor segueixi funcionant.