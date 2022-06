BBVA impulsa una plataforma educativa amb més de 7 milions de subscriptors

La iniciativa Aprendemos Juntos impulsada pel BBVA es transforma ara en Aprendemos Juntos 2030, una plataforma de coneixement amb més de 7 milions de subscriptors. D’aquesta forma, BBVA reforça i amplia el seu compromís global amb les persones i el planeta amb la més gran plataforma educativa en castellà amb uns vídeos que tenen més de 1.800 milions de visualitzacions.

El gener de 2018 va néixer Aprendemos Juntos, un projecte transformador conjuntament amb les ments més brillants del planeta amb continguts útils per millorar la vida de milions de persones a tot el món. Més de 300 personalitats com la primatòloga Jane Goodall; l’educador Ken Robinson; els científics Michiu Kaku i Wendy Suzuki; els filòsofs Michael Sandel i Steven Pinker; el neurocientífic i neuròleg argentí Facundo Manes; o la doctora mexicana en Història de la Ciència per la Universitat de Harvard Jimena Canales han participat en aquest projecte.

Els continguts estan alineats d’una forma natural amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU per a un futur més verd i inclusiu.

Aprendemos Juntos 2030 publicarà continguts setmanalment a través d’una pàgina web que ha estat renovada i a través de les seves xarxes socials, per als seus més de set milions de seguidors, així com a mitjans de comunicació internacionals.