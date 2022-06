Putin respondrà si Kíev rep míssils de llarg abast

Vladímir Putin reforça les amenaces. El president de Rússia va advertir ahir que la guerra esdevindrà encara més cruenta si Occident entrega a Ucraïna míssils de llarg abast. «Si arriben a subministrar-los, traurem les conclusions apropiades i farem servir les nostres armes, que no ens falten, per atacar aquells objectius que fins ara no havíem atacat», va explicar en una entrevista a la televisió pública russa, sense concretar a quins «objectius» es referia.

Ucraïna porta temps intentant comptar amb llançacoets de llarg abast per atacar tropes russes i dipòsits d’armes situats a la rereguarda. El president dels EUA, Joe Biden, va anunciar la setmana passada que estava considerant enviar al país d’Europa oriental el sistema Himars, les bateries del qual permeten llançar míssils amb un abast de fins a 70 quilòmetres, després del compromís de Kíev que no els utilitzaria per atacar objectius dins de Rússia.

Tot i que les autoritats russes havien avisat que la decisió nord-americana podria allargar la guerra, Putin va assenyalar que no suposaria cap canvi «fonamental» en el camp de batalla. «Aquest lliurament per part dels EUA i altres països pretén fer front a les pèrdues de material militar. No és res de nou. No canvia res fonamental», va dir el president de Rússia en l’entrevista.

Aquesta advertència coincideix amb el primer atac a Kíev, la capital ucraïnesa, des de fa més d’un mes. De matinada, les Forces Armades de Rússia van llançar cinc míssils de creuer X-22 des del mar Caspi en direcció a Kíev, segons el responsable de l’Estat Major General d’Ucraïna. El Ministeri de Defensa rus va assegurar haver destruït als afores de Kíev tancs T-72 i altres vehicles blindats subministrats per països de l’est d’Europa a Ucraïna que eren en una planta de reparació de vagons de tren.

Un dels míssils, llançats des de bombarders estratègics Túpolev Tu-95 -segons el Comandament de la Força Aèria d’Ucraïna-, va ser interceptat sobre el districte d’Obujov de la regió. La resta va impactar en infraestructures al nord de la capital, segons l’Estat Major General.

La capital no havia estat atacada des del 28 d’abril, quan el secretari general de l’ONU, António Guterres, era a la capital per reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Rússia ha atacat esporàdicament la capital, així com altres llocs com Leòpolis, a l’oest; Txernígov, al nord; Sumy, al nord-est, i Khàrkiv, a l’est, malgrat haver concentrat tots els seus esforços al Donbàs. Allà continua la lluita per Severodonetsk i la veïna Lisitxansk, les últimes grans ciutats sota control ucraïnès a la regió de Lugansk. A Severodonetsk, els russos controlen la part oriental de la ciutat. Les tropes ucraïneses han recuperat «en dos dies» aproximadament un 20% del territori i ara la ciutat torna a estar dividida en dues parts.