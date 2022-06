El resultat de les legislatives franceses confirma que el rival de Macron és l’esquerra

Si un francès se n’hagués anat a finals d’abril de vacances a l’estranger i hagués desconnectat totalment de l’actualitat informativa, no entendria res del que va passar en la primera volta de les eleccions legislatives.

Les hàbils maniobres de l’esquerra han sacsejat el tauler polític a França, on l’electorat progressista es va haver de resignar a finals d’abril a donar suport al president francès, Emmanuel Macron, per evitar la victòria de Marine Le Pen.

Un mes i mig després, la situació política ha fet un gir copernicà en unes eleccions legislatives en què resulta determinant el sistema electoral a doble volta i la divisió del territori en 577 circumscripcions. Només surt elegit el diputat més votat en cadascuna.

Els candidats de la Nova Unió Popular Ecològica i Social (NUPES, formada per la França Insubmisa de Mélenchon, el Partit Socialista, els verds i els comunistes) van ser els més votats diumenge amb el 26,1%, per davant amb una distància mínima dels partits afins a Macron (25,8%). Les projeccions per a la segona volta donen entre 255 i 295 diputats macronistes -la majoria absoluta està en un mínim de 289- i entre 150 i 190 a la coalició de l’esquerra.