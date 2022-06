Andorra investiga Rajoy i Fernández Díaz per l’operació Catalunya

Una jutgessa andorrana va cursar el passat 20 de maig a Espanya una comissió rogatòria per comunicar l’admissió a tràmit el 2020 d’una querella contra l’expresident del Govern Mariano Rajoy i dos dels seus ministres, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, per suposades pressions a la Banca Privada d’Andorra (BPA) per demanar informació de diferents persones, entre elles, Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras. La jutgessa Sthéfanie Garcia els dóna 15 dies perquè es personin en les actuacions, a través de l’advocat andorrà que designin o el d’ofici que se’ls assigni.

La querella es va presentar el 2016 pels germans Cierco, accionistes majoritaris de la BPA, contra policies espanyols que suposadament els van pressionar per aconseguir informació financera sobre ciutadans catalans. En l’última ampliació de la querella, el 2019, l’Institut de Drets Humans d’Andorra es va dirigir contra Rajoy i els seus ministres, després de sentir l’excomissari José Manuel Villarejo -principal imputat en el cas en què s’investiguen les clavegueres policials- declarar com a testimoni que va participar en aquest suposat capítol de l’operació Catalunya, però el tancament del banc només el van poder fer els seus superiors.