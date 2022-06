Els guàrdies civils no aclareixen l’acusació de terrorisme als CDR

Els sis guàrdies civils que van participar en els atestats dels detinguts el setembre de 2019 en l’anomenada Operació Judes no han aclarit a la defensa l’origen de la investigació que va suposar el processament de 13 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per integració en organització terrorista i nou també per tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista. El que sí que han fet és negar que les intervencions telefòniques i seguiments als quals se’ls va sotmetre s’utilitzés qualsevol sistema dels empleats pel CNI, com Pegasus, van assenyalar fonts jurídiques, perquè tant l’institut armat com la policia utilitzen Sitel.

La citació es va produir a instàncies de la defensa, que pretenia saber com es va arribar fins als arrestats en l’Operació Judes i, en concret, el contingut de les diligències obertes el 2017.