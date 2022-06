Espanya encapçala un pla per treure 8.000 tones de gra d’Ucraïna

Espanya liderarà una iniciativa, en què participaran Polònia, Luxemburg i França, per treure fins al setembre gairebé 8.000 tones de gra d’Ucraïna a través d’un corredor ferroviari que unirà el país amb els ports mediterranis de Tarragona, Barcelona i Cartagena. El projecte, de caràcter públic-privat, començarà el 15 de juliol i va ser presentat pel president espanyol, Pedro Sánchez, a la resta de líders europeus en el marc del Consell Europeu celebrat a Brussel·les. «És evident que no ens podem quedar aturats a esperar a veure què passa al mar Negre», va dir en roda de premsa al final de la cimera sobre l’aportació espanyola per desbloquejar part dels 20 milions de tones de cereal que es calculen estan bloquejades al port d’Odessa, a Ucraïna.

«Segons les Nacions Unides ara mateix hi ha centenars de milions de persones en risc de patir una crisi alimentària, estenent-se a més d’una quarantena de països, i creiem que és imperiós aconseguir la sortida i la incorporació als mercats internacionals de les collites de cereals ucraïnesos que es calculen en més de 20 milions de tones i que no poden ser exportades dels ports ucraïnesos a causa del bloqueig rus», va explicar Sánchez, la iniciativa del qual respon a la crida de Brussel·les de posar en marxa «corredors solidaris» per intentar exportar d’Ucraïna la màxima quantitat possible de gra.

La idea és que els trens ucraïnesos, que utilitzen una amplada de via diferent, arribin a la frontera polonesa amb el gra que posteriorment es descarregaria i traslladaria a altres ferrocarrils amb amplada de via estàndard que, després de creuar Polònia, Alemanya, Luxemburg i França, acabaran als ports espanyols del mediterrani, on el cereal seria emmagatzemat en sitges per a la seva posterior exportació als països del nord d’Àfrica i el Magrib.

600 tones al juliol

En la iniciativa, coordinada pel ministeri de Transports, participaran diverses empreses ferroviàries com la SNCF francesa o Renfe, que posaran ferrocarrils, locomotores i contenidors que trigaran, segons les fonts consultades, sis dies a fer el recorregut des d’Ucraïna fins al mediterrani. L’objectiu és treure 600 tones al juliol, tot i que s’espera augmentar els enviaments a partir de l’agost fins a assolir les 8.000 tones durant els primers tres mesos de funcionament.

A partir d’aquí la idea és seguir exportant el gra en funció de les necessitats i de la decisió d’Ucraïna. «És una contribució important que Espanya vol fer a una situació molt complicada», van explicar des de l’executiu espanyol sobre una aportació molt limitada tenint en compte l’enorme quantitat de gra que està bloquejat al país.