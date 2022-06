El Congrés dóna el «sí» defintiu a la utilització medicinal del cànnabis

La Comissió de Sanitat i Consum del Congrés va votar ahir a favor del dictamen que proposa regular el cànnabis terapèutic per pal·liar el dolor i els efectes dels tractaments d’algunes patologies i que ja va rebre el vistiplau de la majoria dels grups parlamentaris, excepte el PP i Vox. Amb el dictamen, els diputats es van pronunciar a més sobre els vots particulars que van presentar els partits -excepte PSOE i PNB-, també els que van avalar l’informe final de la subcomissió de cànnabis medicinal la setmana passada, que va tirar endavant amb l’únic rebuig de la dreta i l’abstenció d’ERC i EH Bildu. És el cas d’Unides Podem, que torna a insistir, com ja va fer en la subcomissió, a advocar per l’ús de les summitats florides del cànnabis -els cabdells-, a més d’extractes i preparats estandarditzats i que, a diferència d’aquests, que es prenen per via oral, es consumeixen per vaporització o inhalació, amb efectes més ràpids.

Pel que fa a les flors, la proposta inicial del PSOE i després esmenada pels grups les excloïa; després, el text definitiu de la subcomissió va tirar endavant amb una referència a «la possibilitat de valorar els cabdells o preparats d’un altre tipus que estiguin disponibles a països de la UE» per desenvolupar projectes experimentals «quan siguin sol·licitats». Unides Podem vol a més que els nous medicaments es dispensin en tota la xarxa de farmàcies.