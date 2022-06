Nova consulta d’independència a Escòcia a l’octubre de 2023

Nicola Sturgeon va proposar ahir la celebració d’un referèndum «consultiu» sobre la independència d’Escòcia el 19 d’octubre del 2023, segons va anunciar al Parlament escocès. La pregunta serà la mateixa que en la consulta del 2014: «Ha de ser Escòcia un país independent?». Els detalls estan continguts en la llei per al referèndum d’Escòcia, que el Govern de Sturgeon acaba de publicar. La ministra principal va insistir que la consulta ha de ser «legal», però aquesta legalitat «ha de ser un fet, no pas una opinió». Amb aquesta intenció, s’ha sol·licitat el dictamen del Tribunal Suprem. «Estem buscant claredat i certesa legal per eliminar dubtes», va assenyalar. Sturgeon també va escriure a Boris Johnson retraient-li «que la ruta del referèndum hagi d’anar per la via dels tribunals». L’obstacle més gran és la negativa del Govern britànic a facilitar el referèndum, que necessita l’autorització del Parlament.