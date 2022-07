El Marroc blinda la tanca fronterera de Melilla contra nous assalts de migrants

Del bosc a les coves. La recerca de migrants subsaharians per la gendarmeria marroquina es desenvolupa aquest cap de setmana sense pausa a l’esquena de la ciutat de Nador, desplegats els seus agents a les altures de les muntanyes Gurugú i Uixan. En el primer indret, són ja batudes en buit, ja que gairebé no queden homes entre les seves arbredes. El segon és on ahir més es va intensificar la purga, amb l’objectiu d’atrapar els últims dels prop de 2.000 africans que esperaven una oportunitat per passar a Espanya.

Les forces policials marroquines han desplegat un fort dispositiu blindant la tanca fronterera amb Melilla, especialment en l’abans poc guarnit i perillós pas del Barri Xinès, confirmen fonts de la Guàrdia Civil a la ciutat autònoma. A més, hi ha un gran nombre de gendarmes a les muntanyes, i una poca dissimulada activitat de policies de paisà, d’unitats d’informació, buscant col·laboradors d’una màfia local que regia sobre els migrants i els cobrava drets d’estada i moviment.

A l’Uixan la razia marroquina es duu a terme per les mines abandonades entre grans roquissars. Els migrants que fugen del Gurugú s’han desplaçat fins a aquest altre lloc, que en temps del protectorat espanyol va ser zona d’extracció de ferro. La Companyia Espanyola de Mines del Rif va obrir els orificis a la muntanya on ara s’amaguen desesperats els migrants encara no atrapats. Els subsaharians busquen els forats de mines abandonades, intentant així apartar-se d’una altra zona de la muntanya on actualment el Marroc continua arrencant mineral.

Amb bus al Sàhara

L’objectiu és atrapar migrants, ajuntar-los en desenes i dotzenes, fitxar-los i conduir-los muntanya avall, on els esperen uns autobusos que els apartaran de Nador. I no és poca cosa: segons les fonts consultades són més de 600 quilòmetres de ruta al sud, cap al Sàhara. No hi ha un punt de destinació únic, ni tampoc no s’han fet públics.

Sí que saben les forces de seguretat espanyoles que el Marroc no està expulsant aquests migrants cap a altres països. Consten viatges al triangle format per les localitats de Tinerhir, Risani i Uarzazate, per sota de l’Atlas, ja en ple desert... i molt a prop d’Algèria.

Tan gran és el desplegament marroquí que a Melilla hi regna un convenciment general que «no hi haurà més assalts almenys en dos mesos», aposta una de les fonts de la Guàrdia Civil consultades. A les forces espanyoles han arribat les fotos de l’arsenal d’estaques i ganxos intervinguts pels gendarmes i han estat afegides a l’atestat policial de la tràgica i també catastròfica jornada del 24 de juny, quan almenys 23 migrants i un nombre no reconegut de mehanis van perdre la vida als peus de la tanca.