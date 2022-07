La ucraïnesa Marina Viazovska obté el «Nobel» de les matemàtiques

La científica ucraïnesa Marina Viazovska (Kíev, 1984) ha estat guardonada amb la Medalla Fields, un dels reconeixements acadèmics més importants de l’actualitat, també conegut com el «Nobel» de les matemàtiques. El distintiu, atorgat per la Unió Matemàtica Internacional i fet públic ahir, també ha reconegut la trajectòria dels científics Hugo Duminil-Copin (Châtenay-Malabry, 1985), June Huh (Califòrnia, 1983) i James Maynard (Chelmsford, 1987). Cada quatre anys, l’entrega d’aquest guardó apunta els professionals menors de 40 anys que han destacat per la seva investigació, la seva trajectòria i les perspectives que planteja el seu treball. Es tracta, doncs, d’un reconeixement a aquells que prometen revolucionar el món a partir dels seus càlculs.

En els gairebé 90 anys d’història d’aquesta condecoració, inaugurada el 1936, Marina Viazovska és la segona dona a rebre una Medalla Field. Abans d’ella, l’única científica que havia aconseguit aquest reconeixement era la iraniana Maryam Mirzakhani. «Aquest reconeixement és especialment emotiu, per la situació injusta que està patint el seu país i perquè una científica excel·lent el rep», explica Marta Macho-Stadler, professora del departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), en declaracions al Science Media Center (SMC) d’Espanya. «Aquest premi és just i ens regala una nova dona referent en aquesta disciplina, les matemàtiques, tan complexes com fascinants», afegeix.

Teoria dels números

El treball de Viazovska, centrat en teoria de números, ha aconseguit resoldre una pregunta que havia deixat perplexos els matemàtics durant més de quatre segles: com empacar esferes, com taronges apilades en una piràmide, de la manera més òptima possible. Per entendre la rellevància dels seus avenços, la matemàtica espanyola Clara Grima explica que Viazovska va aconseguir, en solitari, trobar una fórmula per apilar esferes en vuit dimensions. I després, gràcies a l’ajuda del seu equip, va elevar l’èxit fins a les 24 dimensions.