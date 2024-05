«Els de Vox són fatxes, jo voto l’Orriols»

França acaba de blindar el dret de les dones a avortar introduint-lo en la seva constitució. D’aquesta manera si, mai un partit polític (o uns jutges) tinguessin la temptació d’anar enrere en la llibertat de les dones a decidir sobre el seu propi cos, es trobarien amb un mur molt més difícil de saltar que una «simple» llei. Calia fer-ho? Els partits polítics que voldrien limitar el dret a avortar tenen votants? Sí. A França, a la Nord-amèrica de Donald Trump i també a Catalunya. Si pogués, Vox derogaria l’actual llei d’avortament. I, si fem cas a les seves proclames a xarxes socials abans de fer el salt a la primera línia política, Sílvia Orriols també. «Soc favorable a l’avortament en casos de malformacions greus o malalties genètiques que neguin al nadó una qualitat de vida raonable, i també en els casos en què l’embaràs es degui a una violació... No defenso l’avortament lliure».

L’avortament, la immigració, el perill de la islamització... Els punts de contactes entre el relat de Vox, el d’Aliança Catalana i els de molts altres partits que rebroten arreu d’Europa són innegables. Però, com que una cosa són uns fatxes espanyols que tenen nostàlgia de Franco mentre miren toros i l’altra una bona catalana mare de Ripoll, diumenge hi haurà gent anirà a votar Sílvia Orriols amb la consciència tranquil·la. «L’Orriols defensa els catalans i diu el que molta gent pensem», s’escolta en una Catalunya en la qual, entre Vox i Aliança Catalana, dilluns es pot fregar un 12% de votants d’ultradreta.

Un percentatge i uns vots que, per cert, no tindran cap efecte real. Perquè, per molt que ho prometin, ni que mai arribessin a governar, ni Vox, ni Aliança Catalana no podrien expulsar els immigrants, ni podrien fer que Catalunya tornés a tenir només cinc milions d’habitants, ni podrien prohibir les mesquites, ni esborrarien de cop l’incivisme, ni, segurament, tindrien prou forçar per acabar amb la llei d’avortament. Els vots de diumenge simplement serviran per tenir clar que, tant els que hagin optat per Vox, com els que ho hagin fet per l’Orriols, hauran votat a la ultradreta.

