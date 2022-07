El pitjor moment de l’onada de calor es viurà a Espanya a partir de demà

«Aquesta primera part de l’onada e calor és força normal, de les típiques que ens solen afectar. El que és extraordinari vindrà a partir de dimecres. Aquí serà quan ens començarà a afectar una dorsal històrica, amb una massa d’aire càlid associada de rècord». Així va començar un fil de Twitter J. J. González Alemán, doctor en Física i meteoròleg superior de l’Estat a l’Agència Estatal de Meteorologia d’Espanya (Aemet). Tot això passarà quan una depressió aïllada en nivells alts (DANA) es posicioni a l’oest de la Península. «Aquesta dorsal tindrà un caràcter semiestacionari, que podrà provocar una gran onada de calor també a França. L’escenari no pinta gens bé», adverteix.

L’Aemet ha explicat que l’aproximació des d’ahir d’una DANA per l’oest peninsular provocarà que l’entrada d’aire africà «incrementarà encara més les temperatures entre demà i, almenys, dijous, i aquests dies conformen el període àlgid de aquest episodi d’onada de calor». De moment, fins a set comunitats autònomes -Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i la Rioja- han activat per a avui el nivell taronja per màximes que oscil·laran entre els 39 i 44 graus. Des de l’Aemet van recordar que les temperatures mínimes seran també elevades, especialment a partir d’avui, quan és probable que arribin als 22-26 graus al sud-oest peninsular i 20-22 graus a la vall d’Ebre i a l’altiplà nord.

La posterior evolució de la DANA atlàntica encara és incerta per incidir encara en la «gran incertesa» existent quant a la finalització d’aquest episodi de calor, i en què de moment s’entreveuen dos escenaris. El primer escenari prolonga l’onada de calor un o dos dies més -fins al cap de setmana vinent-, mentre que el segon mostra un acostament de la DANA a la Península a partir de divendres, cosa que ja afavoriria l’inici del descens de les temperatures per l’oest.