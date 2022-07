El PP s’embolica amb ETA i presenta el Govern com «un projecte esgotat»

El PP que es va veure ahir al Congrés va sorprendre tothom. La portaveu, Cuca Gamarra, va començar el discurs amb ETA (11 anys després de la seva desaparició), va evitar opinar sobre els nous impostos a les elèctriques i la banca anunciats per Pedro Sánchez i no va presentar quina alternativa proposa el seu partit a un «Govern Frankenstein» que veu com «un projecte acabat». «No he entès per què no hem fet allò que tenim més fàcil: vendre gestió econòmica. No hem pressionat amb res Sánchez», es lamentava un diputat. «Estava superada per l’escenari», deia un baró autonòmic que va seguir el debat per televisió.

Gamarra va assumir el cara a cara amb el president del Govern en la sessió més important de l’any perquè Alberto Núñez Feijóo, el líder de l’oposició, no té acta al Congrés, és senador. Tot i aquesta circumstància, el polític gallec va voler estar present i va seguir el debat des de l’escó. Sánchez es va aprofitar del seu silenci obligat i el va requerir en alguns moments per la corrupció del PP i la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sabent que no podia obrir la boca. Feijóo no va voler respondre als passadissos. «Hauria semblat que és el mascle alfa que va en defensa de Gamarra», justificaven en el seu equip. Tots els parlamentaris del PP es van presentar al Congrés amb el llaç blau, símbol de la lluita contra el terrorisme etarra. La diputada del PP va començar la seva al·locució recordant l’assassinat del regidor del seu partit a Ermua (Biscaia) Miguel Ángel Blanco, comès per ETA fa 25 anys. Gamarra va voler sorprendre la cambra amb un minut de silenci buscant probablement que els diputats d’EH Bildu no s’aixequessin, però ho van fer. «Avui no ha sortit res. Han fet un discurs fluix, sense propostes. No s’esperaven el discurs de Sánchez i les mesures. Els ha descol·locat. I recorrent al terrorisme… No vénen del carrer Gènova, vénen dels anys 90», destacava un assessor del cap de l’executiu. «Aquest mateix esperit de rebel·lió cívica [d’Ermua] és el que avui ens situa davant del seu Govern des que, només per resistir, va triar el camí dels pactes indignes», va llançar Gamarra en referència al fet que el PSOE tirarà endavant la llei de memòria democràtica amb EH Bildu, entre altres grups. Gamarra no va fer ni un comentari sobre les mesures de Sánchez tot i que el president del Govern li ho va demanar, es va queixar que no resol els problemes dels espanyols i només va admetre que havia posat «algun pegat» a l’economia. La diputada conservadora veu Sánchez com «una fàbrica de generar frustracions» per anunciar mesures que triguen mesos a materialitzar-se, com ara l’ingrés mínim vital o el bo del lloguer. El president va respondre assegurant que el PP és «l’oposició que més menteix de tot Europa».