Un error de comunicació va frustrar la negociació per renovar el CGPJ

Un malentès sobre quan el PP estava disposat a asseure’s a negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va frustrar les converses entre el Govern i Gènova, i va portar l’executiu a presentar la reforma legal per nomenar els nous magistrats del Tribunal Constitucional (TC), que va acabar de dinamitar la interlocució en aquest assumpte.

L’arribada d’Alberto Núñez Feijóo a la presidència del PP va semblar il·luminar una nova etapa en les relacions entre la Moncloa i els populars, després de l’enorme tensió dels anys de Pablo Casado. Feijóo va designar Esteban González Pons, nou vicepresident d’Institucional del PP i polític molt experimentat, com el negociador. Però la comunicació amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, no ha fluït. Van tenir una primera trobada, en què segons fonts del PP, Bolaños va voler entrar en matèria, encara que per a González Pons només va ser una presentació perquè no es coneixien.

La convocatòria de les eleccions andaluses del 19 de juny passat va paralitzar els contactes. El PP va voler esperar que passés aquesta cita. Però la setmana anterior un fet va fer descarrilar la negociació. Bolaños i Pons havien parlat aquells dies i es van emplaçar a veure’s just després de les andaluses. Segons fonts coneixedores, la intenció de Gènova era reunir-se divendres 24. El dia 13, una roda de premsa de Pons va acabar frustrant aquesta possibilitat. El PP va anunciar que enviaria a l’executiu una proposta per renovar el CGPJ i altres òrgans constitucionals. El dirigent popular va dir «el mes que ve», però el que va transcendir públicament va ser «en el termini d’un mes».

Gènova no ho va corregir, tot i que el veritable propòsit era que Pons s’entrevistés amb Bolaños en només 10 dies. I va ser just aquest nou termini d’un mes el que va encendre l’executiu, que el va interpretar com una altra maniobra dilatòria (el CGPJ estava a punt de complir tres anys i mig caducat) i va conduir a la presentació d’una proposició de llei al Congrés, tramitada d’urgència, i avalada dijous pel Congrés.

El PP assegura que se’n va assabentar per la premsa, la nit del 23 de juny, quan ho va avançar Eldiario.es. I que aquesta acció va fer que no es consumés la reunió.