Boris Johnson rescriu el seu llegat en el discurs de comiat

Sense el menor sentit de la vergonya i de la realitat, Boris Johnson va presentar ahir una moció de censura contra el seu propi govern per provocar un debat a la Cambra dels Comuns que li permeti vanagloriar-se dels seus «èxits» durant els tres anys de mandat. «Estic molt orgullós del que hem fet i orgullós de la manera com he assumit el lideratge en temps difícils», va declarar com a comiat, en una de les seves exultants i insultants presentacions dels resultats de la seva gestió.

Johnson va recórrer a una maniobra tan extrema com la de presentar la moció, sobretot quan la setmana passada va bloquejar una iniciativa semblant de l’oposició. «El seu deliri no s’acaba mai. Quin alleujament per al país que els seus finalment l’hagin fet fora», va declarar el líder laborista Keir Starmer, que va acusar els conservadors d’haver-lo mantingut massa temps en el càrrec.