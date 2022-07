Draghi perd el suport del Parlament i Itàlia torna a viure un caos polític

La petició de Mario Draghi als partits de la coalició havia estat clara. La seva permanència al capdavant d’Itàlia podia mantenir-se amb un suport ampli al seu mandat i un nou pacte de Govern. Així s’havia expressat el primer ministre en obrir la jornada al Senat. Finalment, però, la mà estesa per Draghi no va tenir ahir l’efecte esperat i l’executiu liderat per l’excap del Banc Central Europeu va perdre el suport parlamentari necessari per continuar governant. Itàlia torna a enfonsar-se així en el desconegut terreny del caos polític, després d’haver recuperat lideratge a Europa i al món.

El resultat es va saber després d’una llarga jornada plena de rumors sobre els possibles desenllaços de la crisi italiana. Després d’hores de discussions acalorades al Senat, la realitat de la política italiana va acabar superant la imaginació dels analistes. Draghi va decidir posar fi als jocs i va demanar als partits votar una moció de confiança sobre el Govern. Però només el progressista Partit Democràtic i el centrista Itàlia Viva es van expressar a favor de l’exbanquer, mentre que la resta dels grans partits de la coalició van optar per no pronunciar-se sobre la moció. La dreta de Forza Italia i de la Lliga van sortir de l’hemicicle durant la votació, i els populistes del Moviment 5 Estrelles, artífexs de la crisi, es van quedar però no van votar.

Draghi va guanyar la moció de confiança, però no li va importar. Va quedar igualment clar que ja no compta amb el suport que necessita per mantenir el seu Govern amb vida. Tot i això, l’encara primer ministre italià va decidir no acudir immediatament a presentar la seva dimissió davant del president de la República, Sergio Mattarella, possiblement per donar-li més temps per trobar una solució. De fet, Draghi té previst presentar-se avui davant del Congrés, on s’espera que s’obri un nou capítol el desenvolupament del qual cada cop menys politòlegs s’arrisquen a vaticinar.

Els socis de la coalició i l’únic gran partit que no formava part del grup, l’ultradretà Germans d’Itàlia, ara pugnaran per repartir-se la túnica de Draghi, que fa uns mesos semblava invencible i que finalment va ser engolit per la maquiavèl·lica política del seu país. «La dreta moderada ha mort avui», va sintetitzar Matteo Renzi, líder d’Itàlia Viva. «És un dia dramàtic», va afegir Enrico Letta, líder del Partit Democràtic. De fet, ha esstat l’heterogeneïtat de la coalició de Draghi, les postures oposades dels partits que integraven el seu Govern, el que finalment ha passat factura a l’exbanquer. Un poder al qual ell va accedir sense passar per les urnes, però que sí que ha perdut dins del Parlament.

Després d’un dimarts de relativa calma, en què la borsa havia tancat a l’alça i el clima no era exageradament negatiu, les aigües es van tornar a enterbolir després de la intervenció del matí de Draghi al Senat. Des d’allà, el polític va dir que havia reconsiderat la seva decisió -presa dijous passat- de llançar la tovallola, i va citar tots els desafiaments que Itàlia encara té al davant. Entre ells, les reformes que ha demanat la UE, la inflació i la crisi energètica, així com la resposta davant la invasió russa d’Ucraïna.