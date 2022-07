Rússia ataca el port d’Odessa i posa en perill el pacte dels cereals

El pacte dels cereals estaria en perill mortal fins i tot abans d’haver nascut. Un dia després que Moscou i Kíev firmessin un acord per a permetre les exportacions de gra bloquejades per la guerra, el Govern d’Ucraïna va informar ahir d’un atac amb míssils per part de Rússia sobre el port d’Odessa, un dels tres molls assenyalats pel pacte per a donar sortida a les matèries primeres ucraïneses pel Mar Negre.

En un comunicat oficial difós a través de les xarxes socials, l’executiu de Kíev va anunciar que les forces de defensa aèria ucraïneses havien abatut dos míssils creuer Kalibr. «Dos més van impactar contra la infraestructura portuària», segons confirmava Sergii Brachuk, un portaveu de la regió d’Odessa. El pacte, ara amenaçat per l’atac Moscou, havia arribat divendres, sota l’auspici de les Nacions Unides i el Govern d’Ankara. Per això, Kíev va acusar Rússia d’haver «escopit a la cara» l’ONU i Turquia. «És un atac de Vladímir Putin al secretari general de l’ONU, António Guterres, i al president turc, Recep Tayyip Erdogan», afirmava el comunicat emès pel portaveu del Ministeri d’Assumptes Exteriors, Oleg Nikolenko, que també assenyalava que Rússia haurà d’assumir «tota la responsabilitat» si es trenca l’acord d’exportació. En aquest sentit, el president del Govern d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va declarar que l’acció militar russa demostrava que Moscou està buscant maneres d’incomplir l’acord per a l’exportació del gra. «Això només demostra una cosa: és igual el que digui i prometi Rússia, trobarà formes d’incomplir-ho» va lamentar el mandatari en un vídeo publicat a Telegram. El bombardeig rus del port d’Odessa va provocar una cascada de retrets per part de tota la comunitat internacional. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va condemnar «inequívocament» l’atac, segons va confirmar el seu portaveu, Farhan Haq, que subratllava que l’aplicació de l’acord firmat era «imperativa». La Unió Europea va reaccionar en termes semblants, condemnant «fermament» l’atac rus. Josep Borrell, l’alt representant de la UE en Assumptes Exteriors va escriure al seu Twitter que això «torna a demostrar el menyspreu de Rússia pel Dret i els compromisos internacionals». L’ambaixadora nord-americana a Ucraïna, Bridget Brin, va considerar l’operació militar un «escàndol» i va acusar el Kremlin de «fer servir el menjar com a arma». Tot i l’atac, el ministre d’infraestructura d’Ucraïna, Oleksandr Kubrakov, va confirmar que el seu país segueix preparant-se per a donar sortida a les exportacions de gra des dels seus ports. L’acord auspiciat per Turquia i l’ONU contemplava un corredor marítim per a alleugerir la crisi alimentària que el bloqueig rus als ports ucraïnesos del Mar Negre està causant, sobretot als països africans, que depenen molt d’aquestes importacions. En concret, preveia que tres vaixells de càrrega exportessin al voltant de 22 milions de tones de cereals des de tres ports d’Ucraïna. En l’acord, ambdues parts es comprometien a suspendre qualsevol atac contra vaixells o ports que participessin de les exportacions.