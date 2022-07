El Govern espanyol aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica com a base

El Govern espanyol no vol ni sentir a parlar d’obligacions en la reducció del consum de gas de llars i empreses, però sí que és partidari de l’estalvi i l’eficiència energètica per reduir la «vulnerabilitat» d’Espanya davant de possibles escenaris d’escalada de les restriccions del flux per part de Rússia. I així recomana (no obliga) fer-ho a l’administració regional i local, segons una carta enviada als consellers del sector i al president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i alcalde de Vigo, Abel Caballero, per part de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

«Les administracions públiques tenen l’obligació d’actuar amb exemplaritat, i s’apliquen a elles mateixes els criteris de responsabilitat que les guien. A més, les mesures d’estalvi i eficiència energètica es tradueixen en estalvis econòmics que permeten alliberar pressupost per destinar-lo altres polítiques públiques», assenyala la vicepresidenta primera en les missives enviades la setmana passada. L’executiu va ser el primer a posar en marxa a finals del mes de maig un pla d’estalvi i eficiència a l’Administració General de l’Estat, les mesures del qual podrien servir de «referència» per a altres iniciatives.