Desclassificar els arxius del 23-F o els Gal, a les mans del Govern

La nova llei d’informació classificada, la que reemplaçarà la llei franquista de secrets oficials del 1968, comença a caminar. Dilluns passat el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte d’una norma que superarà un «vestigi» de la dictadura i homologarà Espanya amb altres democràcies consolidades, segons el titular de la Presidència, Félix Bolaños.

El text estableix categories de protecció de documents, terminis de desclassificació, regula el dret d’accés de diputats o de ciutadans. Però també sanciona que tots els arxius anteriors a l’aprovació de la nova llei, tots els produïts des de la dictadura fins avui, romandran com estan, ocults, llevat que el Govern decideixi donar-los a conèixer o bé el Tribunal Suprem ho determini després que un afectat hagi vist rebutjada la seva sol·licitud d’informació. És a dir, que no hi haurà una desclassificació automàtica i generalitzada de tots els secrets d’Estat previs a la nova legislació. Portant-ho a un cas concret, no es coneixeran d’entrada els papers relatius al 23-F o als GAL, com demanen els aliats habituals de l’Executiu.

I és que Pedro Sánchez s’ha trobat amb una forta oposició interna i externa al seu avantprojecte de llei. Interna, perquè Unides Podem considera massa ampli el període de cinquanta anys (prorrogables) en què els documents secrets més sensibles romanen classificats. I externa, perquè els socis de l’Executiu rebutgen la redacció de la norma, a la qual encara queda trajecte fins a la seva arribada a les Corts per a la tramitació parlamentària.

Terminis «raonables» pel Govern

Segons va defensar Bolaños, els terminis arbitrats a l’esborrany són «raonables» i comparables als d’altres països, de manera que confia que la norma surti aprovada per una «majoria parlamentària rotunda», encara que s’obre a modificacions a l’articulat, tant abans de portar-la al Congrés com després. Perquè la llei espera el ministre tenir-la aprovada a principis del 2023 i entrarà en vigor sis mesos després.

L’avantprojecte identifica quatre categories de classificació: alt secret, secret, confidencial i restringit (ara només hi havia dos graons, secret i reservat), i assigna a cadascuna un nivell de protecció diferent, en funció del perill que pugui suposar la seva revelació no autoritzada o el seu ús indegut.