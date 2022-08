Nancy Pelosi desafia les amenaces de la Xina amb la seva visita a Taiwan

El vol de l’avió militar de la congressista Nancy Pelosi que es va enlairar de Malàisia i va aterrar a Taiwan va ser possiblement el més seguit de la història a les xarxes socials. El seu aterratge a l’aeroport de Taipei passades les 10 de la nit (hora local) va confirmar una visita sense caràcter oficial ni anunci previ però de potencial tempestuós a l’estret de Formosa.

Fonts periodístiques afirmen que la presidenta de la Cambra de Representants acudirà avui al Parlament taiwanès i es reunirà amb la presidenta, Tsai Ing-wen. Serà l’etapa més mediàtica i rellevant del seu periple asiàtic. Singapur, Malàisia, el Japó i Corea del Sud són teloners davant una illa d’una vintena de milions d’habitants, sempre a l’ombra de la Xina i menystinguda per l’ONU.

La seva escala a Taiwan, des que va ser anunciada per la premsa nord-americana, va enterbolir les relacions entre les dues potències i va estimular el debat sobre les possibles respostes de la Xina. De la retòrica es desprèn que no serà lleugera. El president xinès, Xi Jinping, va advertir al seu homòleg nord-americà, Joe Biden: «Es cremarà si juga amb foc». Des del Ministeri d’Exteriors i ambaixades xineses han arribat amenaces variades i l’Exèrcit ha aclarit que no es quedarà de braços plegats davant un afront a la sobirania nacional. La Xina ja va prohibir ahir les importacions d’un centenar de productors alimentaris taiwanesos però una sanció econòmica desmereix el desafiament.