Un violador confés evita la presó a canvi de pagar 6.000€ i un curs d’educació sexual

Un home de 67 anys ha estat condemnat a dos anys de presó, encara que se li concedeix el benefici de la suspensió de la pena privativa de llibertat, per violar una dona i donar-li una pallissa a la part del darrere d’una furgoneta a Múrcia. L’home va admetre davant del jutge l’agressió sexual de què se l’acusava i va reconèixer que va forçar la dona, la seva empleada, que va ser contractada mitjançant una empresa de treball temporal per recollir albercocs a la finca on ell era llavors l’encarregat. Tot i això, podrà eludir la presó pagant una indemnització de 6.000 euros a la víctima i seguint un curs d’educació sexual.

Els fets pels quals l’home ha estat condemnat es van produir l maig de fa tres anys, quan la víctima i l’agressor van acordar quedar. L’home va recollir la dona a la localitat murciana d’Archena, amb la seva furgoneta, i la va portar a una finca de Mula, on va parar. Quan ella li va preguntar què hi feien, l’individu va deixar anar: «Calla: si no vols problemes amb mi, fes el que jo et demani».

A la seva furgoneta

Aleshores la treballadora va manifestar la seva intenció de marxar, i va ser quan ell «li va clavar una empenta i la va introduir a la part del darrere de la furgoneta, intentant la dona escapolir-se en diverses ocasions, sense èxit, a causa dels cops que l’acusat li propinava a la cara, alhora que l’agafava dels cabells».

Tot seguit, la va violar, alhora que la insultava: «Ets una puta: si has quedat amb mi i has pujat al cotxe, ja sabies què passaria». La va tornar a agredir i li va dir: «Vesteix-te i no diguis res, que ningú et creurà». «Si dius alguna cosa d’això tant tu com els teus paisans perdreu la feina», va afegir.

La víctima va patir diverses lesions de les que va ser atesa a l’hospital. I va denunciar. El seu cap va ser llavors detingut i el jutge de guàrdia el va enviar a la presó provisional, on va estar mig any.