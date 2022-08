Pedro Sánchez descarta que la jura d’Elionor pugui condicionar les generals

Molt ha cuejat una polèmica que per al Govern té més artificial que de real. Que la Princesa d’Astúries hagi de prestar jurament de la Constitució davant de les Corts Generals en complir els 18 anys, podria interferir en la data de les eleccions generals? La resposta de l’Executiu és rotunda: no. L’acte formal d’acatament de la Carta Magna, subratlla, no s’ha de celebrar el mateix dia que Elionor de Borbó arribi a la majoria d’edat, el 31 d’octubre de 2023, pot tenir lloc més tard, quan el nou Parlament que emani de les urnes estigui constituït.

Ha estat la darrera setmana quan el mateix Pedro Sánchez ha hagut de respondre a la mateixa pregunta en fins a tres ocasions. La jura de la primogènita del Rei no influirà a l’hora d’ubicar les legislatives, perquè aquestes es convocaran per al «desembre del 2023», va assegurar divendres en roda de premsa a Madrid. Dimarts, a Palma, i després del despatx estiuenc amb el Monarca, va afegir que quan correspongui parlarà amb ell i amb la Casa Reial. I durant la gira pels Balcans, en una conversa informal, va dir als periodistes que el 31 d’octubre del 2023 «no s’acaba el món» ni condiciona la data electoral.

La rotunditat de Sánchez s’explica perquè l’Executiu ha elevat la consulta jurídica i la resposta és concloent: no hi ha problema que el jurament de la Princesa se solemnitzi a les Corts mesos després que compleixi els 18 anys. Perquè, a més, no ho explicita la Constitució a l’article 61.3. Felip sí que va jurar com a hereu el dia del seu 18è aniversari, el 30 de gener del 1986, però amb la seva filla podria no passar el mateix.

Tot l’embolic de dates ve, primer, per la de les generals. El president Sánchez sempre ha manifestat la determinació d’esgotar la legislatura. I s’especulava que podria esgotar-la al màxim, portant-les al gener del 2024. No serà així. Els comicis seran el desembre del 2023, va dir divendres passat, «perquè és un mandat constitucional», i aquest Govern, a diferència d’altres, «compleix amb la Constitució».

Per què el desembre? Les anteriors generals es van celebrar el 10 de novembre del 2019. Si Sánchez no anticipa els comicis, les Corts es dissoldrien de manera automàtica als quatre anys de la seva elecció, com prescriu la Carta Magna, el 10 de novembre del 2023, com a màxim. I, si no hi ha avançament, la llei electoral assenyala que el decret de convocatòria dels comicis s’expedeix 25 dies abans de l’expiració del mandat de les Cambres, i es publica l’endemà al BOE. Això significa que el decret s’expediria el 16 d’octubre i es publicaria dimarts 17. A partir d’aquí, cal comptar 54 dies, que dura el procés electoral a Espanya: com a molt tard, les eleccions generals es farien el diumenge 10 de desembre del 2023.