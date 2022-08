L'equip de seguretat del Medusa Sunbeach Festival va evitar el passat cap de setmana el linxament d'un jove al qual uns altres acusaven d'haver punxat una noia. Els fets van passar la mateixa nit en la qual es va haver de desallotjar el recinte després del vendaval que va aixecar part de les estructures del recinte i va provocar un mort i prop de 40 ferits. Segons ha pogut esbrinar Levante-EMV, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, el jove portava un cargol i va ser tret del recinte pels efectius de seguretat per preservar la seva integritat personal.

Tal com es pot veure en el vídeo, diversos dels assistents van intentar agredir al jove presumpte autor de la punxada i va ser necessària la intervenció del personal de seguretat del festival per treure al sospitós i evitar que el linxessin. La Guàrdia Civil no té de moment constància de cap denúncia per intent de submissió química tot i que la seguretat del recinte va activar el protocol aquella mateixa nit després que diverses joves asseguressin haver notat una punxada.

Una de les víctimes va haver de ser traslladada a un hospital en sentir marejos i desorientació. No obstant això, al jutjat encara no ha arribat cap informació sobre els fets i les investigacions de la Guàrdia Civil apunten que es tractaria d'un jove que utilitzant un cargol hauria punxat a alguna de les assistents al festival, aprofitant la histèria col·lectiva i augmentant el pànic de manera intencionada després de les denúncies de les últimes setmanes.