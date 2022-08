Vint-i-cinc anys fascinats per Lady Di

El 31 d’agost del 1997, a París, va morir Diana de Gal·les. El seu cotxe es va estavellar al túnel del Pont de l’Ànima fugint dels paparazzis. També va morir el seu xicot, Dodi Al-Fayed, fill del magnat egipci Mohamed Al-Fayed. Amb 36 anys, era una de les dones més admirades del món. Avui la figura continua fascinant i inspirant pel·lícules, sèries, musicals, obres d’art i titulars.

Celebrity humanitària. El documental de Netflix «La majestuosa vida de la reina Isabel II d’Anglaterra» mostra com de freds eren els retrobaments de la llavors jove monarca i el seu primogènit, Carles, després de les gires de la reina pels països de la Commonwealth. Res a veure amb Diana, antiga mestra de preescolar i amantíssima mare dels seus fills, Guillem i Enric. Diana va venir a canviar una altra vella tradició dels Windsor, ja que el duc de Cambridge va ser el primer futur hereu al tron ​​a néixer en un hospital, i no a palau. Des de llavors s’ha popularitzat entre les monarquies europees el tradicional posat amb el nadó a la sortida del centre sanitari (vegeu Kate Middleton o Letizia).

La popularitat de Lady Di va créixer enormement a finals dels 80, quan va utilitzar la seva fama i la seva amistat amb famosos com Freddie Mercury, Luciano Pavarotti, John Travolta i Liza Minelli per col·laborar amb tota mena de causes, cosa que avui també practiquen els seus fills i altres ‘royals’. Al costat de Nelson Mandela, el dalai-lama i la mare Teresa de Calcuta va participar en un centenar de fundacions benèfiques que lluitaven contra la sida, el càncer, la lepra i les mines antipersones.

També va posar fi a un matrimoni desgraciat («érem tres al meu matrimoni, una multitud», va dir a la cèlebre entrevista amb la BBC el 1995, referint-se a Camilla Parker Bowles, avui futura reina consort d’Anglaterra).

Icona d’estil. Els seus looks icònics han seguit molt presents a la moda. Dior li va dedicar una bossa que continua reeditant-se cada temporada, el Lady Dior, que ella va lluir com a model a la Met Gala del 1996, a la qual va anar amb un vestit llencer del seu amic John Galliano. Un model que trencava amb el protocol, però llavors Diana ja estava acostumada a utilitzar la moda com a bandera per rebel·lar-se.

El dia que Carles d’Anglaterra va explicar el seu affaire amb Camilla a la televisió, ella li va tornar: es va presentar a un acte vestint un disseny de Christina Stambolian en negre (color prohibit a la casa reial britànica excepte per als funerals). L’anomenat vestit de venjança va marcar un abans i un després.

Rebel a través del seu vestit

Diana li va donar així carpetada al seu estil més clàssic i ‘preppy’ de nena bé amb colls babau i volants inaugurat amb el seu famós vestit de núvia de David i Elizabeth Emanuel. I es va deixar aconsellar pels millors modistes dels 90, que es van convertir, a més, en els seus amics i confidents. Giorgio Armani, Catherine Walker, Jacques Azagury i Gianni Versace van vestir la nova Lady Di. Aquest últim va ser segurament el que més la va ajudar a revoltar-se contra la rigidesa monàrquica. Per això, quan un boig va matar el modista de la casa de la medusa a les portes de la seva mansió a Miami el 1997, ella no va faltar al seu enterrament.