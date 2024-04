Menys de la meitat de la població gironina segueix la dieta mediterrània

Beneficiosa per la salut, ja que ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, certs tipus de càncer i contribueix a una bona flora intestinal. Els nutricionistes segueixen recomanant la dieta mediterrània, fàcil de seguir, equilibrada i adaptada als nostres costums.

Tot i així, no tothom la segueix de la mateixa manera, tal com constata la darrera enquesta del Departament de Salut, que recull informació de la població sobre l’estat i els comportaments relacionats amb la salut i l’ús dels serveis sanitaris. Curiosament, a les comarques gironines només un 41,7% dels homes i un 51% de les dones segueixen la dieta mediterrània, valors inferiors a la mitjana de Catalunya, on un 52,1% dels homes i un 61% de les dones consumeixen dieta mediterrània. D’aquesta manera, en el conjunt de la població a Catalunya hi ha un seguiment del 57% i, a Girona, del 46%.

Tot i que la mitjana catalana presenta unes xifres superiors, tampoc són gaire més elevades. De fet, els professionals sanitaris alerten que hi ha poca adherència en general a aquesta dieta, tenint en compte que és «molt saludable».

Aquest tema s’ha debatut aquests dies a Girona, amb motiu del XVI Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC). Entre altres aspectes, també s’ha concretat que «cal anar un pas més enllà» dins la mateixa dieta mediterrània i reduir el consum de carn per avançar cap a la sostenibilitat.

La nutricionista Alexandra Gironès de l’Equip d’Atenció Primària Can Gibert i Santa Clara aposta per seguir les guies d’alimentació més recents que limiten a un màxim de tres racions setmanals el consum de carn blanca, donant lloc a la possibilitat de no fer cap ració setmanal de carn (ni vermella ni blanca), tant per aspectes de salut com ambientals. «Cal que anem cap a dietes amb menys contingut de carn, prioritzant la carn blanca, i apropar-nos a una dieta vegetariana o vegana, sempre que substituïm la proteïna de la carn per altres tipus d’aliments com: peix, ous, soja i altres llegums, sent aquests últims l’opció més recomanable».

La necessitat d’anar un pas més enllà de l’actual dieta mediterrània i apostar per reduir significativament i/o eliminar el consum de carn està motivada també pel canvi climàtic. La producció mundial de carn suposa una gran part de l’emissió de gasos contaminants (14,5%) en comparació amb altres aliments. De fet, però, no s’està trencant amb la dieta mediterrània perquè ja inclou uns hàbits alimentaris amb presència de llegums i peix.

Les infermeres de primària de l’AIFiCC recorden també que «una bona alimentació està vinculada amb una millor qualitat de vida i una reducció de la mortalitat». Estudis recents determinen que fins a un 22% del total de morts mundials en adults és causat per factor dietètic.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha declarat que la dieta mediterrània és la més saludable, però alhora cal dir que també és una dieta sostenible perquè es basa en la producció local i estacional dels aliments, en el consum de productes frescos i, en canvi, redueix molt el consum de productes processats que impliquen empaquetatge i transport.

Tot plegat suposa un menor impacte mediambiental.

