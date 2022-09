Atropellar un ciclista després d’una infracció serà delicte

En presència de membres del Club Ciclista de Rubí, que el 21 d’agost va patir la pèrdua de dos companys que van ser atropellats per un vehicle que va fugir, el ple del Senat va aprovar ahir definitivament la llei que ha impulsat el món del ciclisme per acabar amb la impunitat a les carreteres i millorar la protecció de les víctimes. La cambra alta va donar llum verda a una reforma del Codi Penal perquè les imprudències al volant que provoquin lesions greus o morts a terceres persones siguin sempre considerades delicte i investigades per la via penal.

La reforma busca corregir l’increment d’automòbils i la reducció, per tant, de la resposta penal que va provocar la reforma del Codi Penal que el 2015 va eliminar les faltes i va facilitar que una imprudència lleu al volant però que provoqués un accident de trànsit es pogués arxivar. El PSOE va presentar la proposició de llei a petició del món del ciclisme.