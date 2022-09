Espanya posa fi divendres a l’estiu més calorós dels darrers 61 anys

La tardor, que començarà el proper dia 23 quatre minuts després de les tres de la matinada, hora peninsular, deixarà menys pluges, sobretot al centre i oest peninsular, on més sequera hi ha, i temperatures per sobre del normal.

Durant la roda de premsa d’ahir per presentar la predicció estacional i l’anàlisi climàtica de l’estiu, el portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Campo, va avançar que el trimestre format pels mesos d’octubre, novembre i desembre serà més càlid del que és habitual a tot Espanya, i de manera més «robusta» a les zones del vessant mediterrani i a les Illes Balears. Aquesta tendència «càlida» podria allargar-se durant els primers mesos de l’any vinent, va incidir el portaveu, i va anunciar que durant la tardor plourà menys del que és habitual, amb més incidència al nord-oest peninsular. L’estiu del 2022 ha registrat les temperatures més elevades, almenys, des de l’any 1961, superant folgadament les que es van viure durant el mateix període del 2003, el més càlid fins ara, segons consta en el balanç realitzat per l’Aemet.