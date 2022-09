El Papa accepta la renúncia del polèmic bisbe d’Alcalá de Henares

El Papa ha acceptat la renúncia del bisbe d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, i ha nomenat administrador apostòlic d’aquesta diòcesi el fins ara bisbe auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, segons va informar ahir la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) després de la comunicació de la Nunciatura apostòlica.

Reig Pla és un dels purpurats més polèmics que hi havia a Espanya i fins i tot es va fer famós per impulsar teories per revertir l’homosexualitat. També s’ha mostrat repetides vegades en contra dels mètodes anticonceptius, proposant la fidelitat conjugal com a millor alternativa. «Es podria témer que l’home, habituant-se a l’ús de les pràctiques anticonceptives, acabés perdent el respecte a la dona», va arribar a dir.

Les seves últimes controvèrsies es van produir quan va fer una crida a «no vestir provocatives» per no anar «a l’infern». EL 2021, fins i tot va escriure una pastoral en què criticava que el Govern havia convertit Espanya «en un camp d’extermini» després de l’aprovació de la llei d’eutanàsia.

Reig Pla, nascut el 1947 a Cocentaina (Alacant), va ser nomenat bisbe d’Alcalá de Henares el 7 de març del 2009 i va prendre possessió de la diòcesi el 25 d’abril d’aquell any.