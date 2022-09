La baixada fiscal de Ximo Puig trenca l’estratègia del Govern central

El Govern es va trobar ahir amb la notícia que un dels barons més importants, el president de la Generalitat, Ximo Puig, abaixarà l’IRPF a les rendes de fins a 60.000 euros. Una mesura que l’executiu central ha criticat fins ara amb l’argument que la recaptació fiscal suposa la garantia del sosteniment de l’estat del benestar. De fet, en les converses que el PSOE i Unides Podem mantenen per tancar un pacte sobre els propers Pressupostos s’està negociant tocar l’IRPF però per elevar-lo, en el cas dels contribuents amb més ingressos.

En plena guerra fiscal, amb les comunitats del PP en una lluita ferotge per transmetre que la rebaixa d’impostos és una manera idònia de lluitar contra la inflació, Puig vol seguir aquesta tesi. Tot i que hi ha importants diferències entre la mesura que va avançar la Comunitat Valenciana i la que va aprovar recentment Andalusia, que no només abaixa impostos a tots els trams de l’IRPF sinó que també elimina l’impost de Patrimoni (això només afecta els més acabalats), la realitat és que l’executiu central no ha vist mai bé les baixades de l’IRPF, cosa que, amb caràcter general, Alberto Núñez Feijóo fa mesos que proposa.

Fonts de la Generalitat assumeixen que, efectivament, les mesures anunciades per Puig no estan en línia amb el que diu el Govern central i que fins i tot pot molestar Moncloa. Però, assenyalen, «és el que toca ara». La seva idea és donar una resposta «alternativa» a la proposta del PP perquè, mentre Juanma Moreno defensa una reforma «per a la minoria, nosaltres ho fem per a la majoria». «El que no es pot fer és no fer res», sentencien.

A la Comunitat Valenciana creuen que d’aquesta manera contribueixen a pal·liar les dificultats econòmiques que pateix la classe mitjana per la pujada dels preus de l’energia i dels aliments, ja que la seva rebaixa afecta els que guanyen fins a 60.000 euros davant del PP, destaquen, que l’aplica sense distinció a tots els contribuents. Justament aquesta generalització ha estat el que més ha criticat l’executiu del pla de Feijóo i els seus barons, a més de l’eliminació o la reducció de l’impost de Patrimoni. Per al Govern central les baixades a tots els trams de l’IRPF, d’una banda, beneficien també els que més guanyen i deixen fora els que, amb rendes molt baixes, ni tan sols estan obligats a pagar IRPF.

El fet que la mesura de Puig s’adreci a la classe mitjana és l’únic punt de connexió amb el discurs que defensa l’executiu perquè no implica una reducció als contribuents amb més ingressos. Però són més les diferències que les coincidències perquè el Govern central ha defensat fins ara que la seva aposta es basa en accions «quirúrgiques» i també que la rebaixa de l’IRPF no és la manera idònia de lluitar contra la inflació.