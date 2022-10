Quatre presidents autonòmics alerten del repte demogràfic

Quatre presidents autonòmics davant del desafiament demogràfic. Els de Galícia, Alfonso Rueda; Andalusia, Juanma Moreno; Comunitat Valenciana, Ximo Puig; i Navarra, Maria Chivite. Cadascú, encara que amb realitats poblacionals diferents en els seus territoris, va desgranar ahir a La Toja (O Grove, Pontevedra) les seves respectives mesures, no homogènies, per afrontar el repte, però sí que hi va haver coincidència que la solució no és fàcil i que es tracta d’un camí que cal explorar i persistir en els encerts quan es produeixen o corregir les iniciatives que no funcionin. «No tenim la vareta màgica», va sintetitzar Rueda. Però es pot crear l’escenari més favorable per impulsar la demografia, tot reconeixent que la natalitat depèn de decisions individuals, i una via és el recurs als fons europeus de recuperació, cosa que necessitaria reorientació d’objectius.

Fons «embassats»

El titular de la Xunta va criticar que malgrat la ingent quantitat de recursos procedents d’Europa, els fons segueixen «embassats» i sense arribar al seu destí degut, entre altres raons, a un model de gestió excessivament centralitzat, lamentant que no hi hagi un Perte específic destinat al repte demogràfic. «Si es decentralitzés, i amb un altre disseny, es podrien impulsar moltíssimes iniciatives per al repte demogràfic i per a altres. El model centralitzat no funciona. Els diners no han arribat i abans que es perdi, les comunitats podem fer que siguin una oportunitat real per fer front a reptes com el que avui analitzem, el demogràfic», va demanar.

Moreno va avalar també aquesta fórmula. «Hem de buscar solucions per tots els costats. La UE s’ha de prendre seriosament el repte demogràfic amb una política coordinada. Podríem treure molt més profit dels fons europeus i les comunitats hem de tenir més participació en el disseny i execució dels fons. Han de ser més flexibles, perquè no serveixen de res si no som capaços d’executar-los o fer-ho en projectes a corre-cuita. Alguns fons necessiten repensar-se, reprogramar-se i amb més coordinació amb les comunitats», va exposar el dirigent andalús.

El valencià Ximo Puig es va moure en la mateixa línia, en advocar perquè els pobles poguessin desenvolupar «projectes potents» per reactivar les zones despoblades recorrent als fons com els Pertes autonòmics «que en un moment determinat es van posar sobre la taula».

El president andalús va fer bandera de les rebaixes fiscals -«fiscalitat amable» la va anomenar- com a eina per combatre la despoblació. La baixada d’impostos «permet competir amb altres territoris» i «incideix en la població», ja que segons va defensar, «des que s’estan abaixant els impostos a Andalusia aquesta comunitat ha pujat del 2018 al 2021 en 109.000 els habitants».