El Govern exigeix al PP que desbloquegi avui el Poder Judicial

La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va demanar ahir al Partit Popular que «d’una vegada per totes» prengui avui la decisió de desbloquejar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que surti així de la « rebel·lia constitucional».

«És realment dramàtic que un partit polític, i encara més el principal de l’oposició, es dediqui a incomplir la Constitució i bloquejar una institució tan important», va destacar Rodríguez en declaracions a Europa Press. Segons la portaveu de l’executiu, la visita recent del comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, «ha posat en evidència que el PP no compleix la Constitució» i causa «un bloqueig indesitjable per a la justícia espanyola que afecta la reputació del país en el context europeu». Per això, espera que els populars hagin reflexionat aquest cap de setmana i facin el pas per sortir de l’«anomalia» al CGPJ.

Sobre això, va criticar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esperi a rebre una trucada de Pedro Sánchez «per complir la Constitució»: «Aquí no hi caben ni converses ni trucades, a cap espanyol se li acudeix dir que per complir la Constitució ha de rebre una trucada».

D’altra banda, Rodríguez va destacar que el debat fiscal de l’última setmana ha permès contrastar models, el del Govern, centrat a «reforçar l’Estat de Benestar», i el de Feijóo, que és «el mateix» que el de l’expresident del Govern Mariano Rajoy, els temps de crisi del qual van ser els de «més acomiadaments de la història, més taxa d’atur i treballadors sense prestació». «Rajoy tenia les amnisties per als seus amics rics i Feijóo en té per a aquells de grans rendes, grans patrimonis», va afegir.