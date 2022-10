Imputen el número dos de Macron per corrupció

El secretari general de l’Elisi, Alexis Kohler, va ser imputat el 23 de setembre per un presumpte delicte de conflicte il·legal d’interessos amb la multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC), un dels gegants del sector naval. Així ho va anunciar ahir la Fiscalia Nacional Financera, poques hores després que se sabés que el ministre de Justícia, Eric Dupon-Moretti, serà jutjat per un altre cas de conflicte d’interessos. Encara que no fa declaracions als mitjans, Kohler representa una peça essencial en l’engranatge governamental de Macron.

La justícia tenia en el punt de mira Kohler des del 2018, però no l’havia imputat fins ara. La fiscalia anticorrupció sospita que va incórrer en un delicte de conflicte d’interessos, entre el 2008 i el 2010, quan Kohler exercia com a subdirector de l’Agència de Participacions de l’Estat i s’asseia al consell d’administració de les drassanes de Saint-Nazaire.