El Nobel de Química premia la construcció de molècules

Convertir una feina difícil i molesta en una cosa ràpida, fàcil i eficient és un tot repte. Aconseguir-ho en una disciplina com la química és una feina que, segons es va anunciar ahir, és digna de Nobel. La Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia ha atorgat el Premi Nobel de Química 2022 als investigadors Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal i Karl Barry Sharpless pel desenvolupament de l’anomenada química del clic, una tècnica «simple, fiable i elegant» per fer reaccions químiques més precises. Aquestes eines, segons expliquen els experts, en un futur es podrien fer servir per crear tractaments contra el càncer més específics.

Així, Barry Sharpless acaba de convertir-se en la cinquena persona de la història a rebre dos premis Nobel. El 2001, l’investigador nord-americà també va rebre un Nobel pels seus descobriments sobre «reaccions d’oxidació amb catalitzadors quirals».