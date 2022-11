El Nadal ja està oficialment a prop. Loteries i Apostes de l’Estat ha presentat aquest matí la campanya audiovisual del tradicional sorteig extraordinari de la loteria de Nadal del 22 de desembre, en el qual es repartiran un total de 2.520 milions d’euros en premis, 112 milions més que l’any passat. La campanya, dirigida per l’agència de publicitat Contrapunto BBDO, consta de tres històries que apel·len a la fraternitat i l’emoció sota el lema següent: «Un sorteig extraordinari ple d’històries extraordinàries».

A la primera, arriba voletejant fins a un remot far un dècim del sorteig amb un escrit misteriós: «Per a la Júlia, tres orquídies». A l’adonar-se que es tracta del número premiat, el faroner es dirigeix cap a l’administració més pròxima i descobreix que la Júlia és la propietària del negoci, per la qual cosa, silenciosament, li deixa el número a sobre del taulell. A la segona història, una dependenta d’un negoci de llums de Nadal es fa amiga d’una nova companya estrangera amb qui va confraternitzant i acaba comprant un dècim «perquè això –li explica– fan les amigues». I a el tercer espot, un pastor jubilat que viu a la muntanya emprèn un llarg viatge amb les seves ovelles... fins a l’hospital on és un amic. «Una cosa és que et trenquis un maluc i l’altra que trenquem una tradició».

Astúries

El rodatge va tenir lloc a mitjans d’octubre a Astúries. Concretament, a l’interior de la taverna Red Castle del municipi de Salinas, i en altres enclavaments de la comunitat, com el polígon industrial de Lugones o l’entorn de la ria d’Avilés.

Aquest any, segons s’ha explicat a la presentació d’aquest matí, el sorteig consta de 180 sèries, vuit més que en anys anteriors, quan hi havia 172 sèries, de 100.000 números cada una. La suma ascendeix als 3.600 milions d’euros, dels quals es reparteixen un 70% en premis, és a dir, es repartiran 2.520 milions d’euros.

«La loteria de Nadal és un element comú de la nostra memòria col·lectiva, és el record permanent de tants i tants nadals junt amb els nostres éssers estimats», ha assenyalat el president de Loteries i Apostes de l’Estat.

Entre els premis del sorteig destaquen la grossa de Nadal, de 4 milions d’euros a la sèries; el segon premi, d’1.250.000 euros a la sèrie, i el tercer, de 500.000 euros a la sèrie. L’import del dècim continua sent de 20 euros.

Aquest any el quadro de ‘La Verge amb el Nen a la Glòria’, de Carlo Maratti i que es pot veure al Museu del Prado, protagonitza el dècim que s’ha dissenyat per al sorteig extraordinari.

L’any passat

L’espot de l’any passat, com ve sent marca de la casa, també va apel·lar a la il·lusió, la màgia i, sobretot, a l’esperit de compartir. Rodat a Elizondo i Irurita, localitats navarreses situades a la vall de Baztán sota el lema «Compartim la sort amb qui compartim la vida», l’anunci va ser dirigit pels cineastes bascos Aitor Arregi, Jon Garaño i José Mari Goenaga, autors de cintes com ‘La trinchera infinita’, ‘Handia’ i ‘Loreak’, i que acumulen a la seva carrera més de 450 premis, entre els quals hi ha 12 premis Goya i 31 nominacions.

En aquest espot, un veí rep una carta anònima que diu: «Estimats veïns, he pensat que, si toca aquest número, res em faria més il·lusió que celebrar-ho amb la gent que aprecio. Bon Nadal». Aquest gest porta els veïns del municipi a compartir dècims sense revelar qui n’és el remitent.