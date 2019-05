L'Spar Citylift Girona confirma la renovació d'Èric Surís

L'entesa entre l'Uni i Èric Surís per continuar junts era un notícia assumida des de feia dies, però no ha estat fins aquest migdia que el club de Fontajau ha fet públic l'acord de renovació per una temporada més amb el tècnic un cop aquest ha tornat de la concentració de la selecció espanyola sub-20 a la que dirigirà aquest estiu a a l'Europeu de la categoria.



L'anunci el passat dijous, que el club de Fontajau assumia el repte de jugar l'Eurolliga ha acceptat les notícies al voltant de l'equip i la la confirmació de la renovació de Surís és el segon moviment del club d'aquesta setmana després de l'anunci del fitxatge de la pivot gallega del Wisla Cracòvia polonès, María Araújo.





Guanyar la Lliga Femenina-1 és un aval per a qualsevol entrenador. Un èxit dels que poden obrir portes. I més, com ha estat el cas de Surís, després de proclamar-se campió superant un rival superior en pressupost i en profunditat de plantilla, Perfumerías Avenid a, després de deixar enrere entrebancs com la marxa de la màxima anotadora de l'equip (Shay Muphy) o de la lesió de la pivot titular i jugadora més valorada (Nadia Colhado). Un èxit que ha posat Èric Surís a l'aparador del bàsquet europeu, on molts equips paguen als seus tècnics salaris més alts dels que cobraria mai un entrenador a Fontajau. Tot i això, la voluntat del tècnic de no marxar de Girona, aviat serà pare per primer cop, i una proposta de renovació a l'alça per part del club han dessembocat en un acord que permetrà a SurísUn curs que, tant per a Surís com per a l'equip, arribarà amb el repte de competir a l'Eurolliga. Com a vigent campió de Lliga Femenina-1, l'Spar Citylift Girona serà un dels setze equips a la màxima competició europea. Si en la seva primera experiència a l'Eurolliga, la temporada 2015-2016, Fontajau va veure passar equips com Ekaterinburg, Praga o Bourges i jugadores com Diana Taurasi, Brittney Griner, Anne Wauters, Marta Xargay o la mateixa Laia Palau; el curs vinent l'espectacle no serà menor. Equips comce o dos vells coneguts d'aquesta temporada a l'Eurocup com el, que han disputat la final de la Lliga francesa amb victòria final per a les segones en el cinquè partit, seran al sorteig que es farà a Munic la primera setmana del mes de juliol.