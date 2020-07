El Perfumerías Avenida no jugarà a Girona fins a l'última jornada de Lliga

L'Spar Girona ja sap el calendari de la temporada vinent que, si la situació sanitària ho permet, començarà el cap de setmana del 12/13 de setembre amb la disputa de la Supercopa a València (en format de Final Four amb Spar Girona, Perfumerías Avenida, Gernika i les amfitriones, deixant pel 20 de setembre el debut a la Lliga contra l'Estudiantes a Fontajau (amb les madrilenyes hi juga l'expivot de l'Uni Sofia Silva). En la tercera jornada, 4 d'octubre, destaca un atractiu Spar Girona-Gernika amb el retorn de Rosó Buch i Nadia Colhado a Fontajau mentre que l'esperat duel contra el Pefumerías Avenida no arribarà fins a la darrera jornada de Lliga (20 de desembre a Salamanca i 4 d'abril a Girona).

El 6 de novembre, l'Spar Girona visitarà la Seu d'Urgell en el derbi català de Lliga Femenina que es repetirà a Fontajau el 16 de febrer. Mentre que, a Fontajau, altres partits atractius seran en la cinquena jornada, 11 d'octubre, contra el Casademont Saragossa de LauraNicholls o, dues setmanes després contra el València de Queralt Casas. La Copa es jugarà del 4 al 7 de març i les dates, provisionals, de play-off són: 7 i 10 abril (quarts de final), 14 i 17 (semifinals) i 21, 24 i 28 (final). Aquestes dates podrien canviar si hi ha equips en finals europees.