Victòria èpica del Banyoles amb dos gols en l'afegit El Peralada falla un penal i acaba perdent contra el Vilassar

El Banyoles va superar (1-2) el Sants en un final agònic no apte per a cardíacs. Els gols de Venzal al minut 90 i de Sala al 96 van capgirar un marcador que va ser estrenat per Ot Serrano a la segona meitat des dels onze metres.

El Miquel Coromina i Morató va albergar el segon partit del Banyoles en el que portem de 2021. Fa una setmana, el feu banyolí va presagiar l'empat a 0 en el derbi gironí contra el Figueres, i ahir va ser l'escenari d'un dels duels més bojos de la jornada de Tercera. Sense gols es va arribar a la mitja part per què a la segona Ot avancés els barcelonins transformant un penal més que dubtós. En l'afegit, quan semblava que els tres punts viatjarien a Barcelona, els homes de Pitu Batlle van treure forces per revertir el 0-1. Primer Venzal i després Sala van donar el primer triomf dels banyolins a casa.

La mala sort va caure del bàndol del Peralada ahir contra el Vilassar de Mar. Amb empat a un en el marcador els xampanyers van veure com el porter local aturava un penal a Ritxi Mercader (m.33). A partir d'aquí, els visitants es van fer més forts i van acabar vencent per 1-3. Els locals es va avançar en el marcador gràcies al gol de Josu des dels 11 metres. Eren clars dominadors i tenien el major nombre d'ocasions. Amb poc, els maresmencs van empatar després d'una centrada. Amb l'1-1, Ritxi podia haver tornar a avançar el Peralada però Román va aturar el seu penal. Als pocs minuts de la represa, els visitants van capgirar el resultat, també, de penal. Abans, Casanova, erràtic, va perdonar un un contra un. De la Torre va posar l'1-3 definitiu al minut 70. Dalmau, que debutava, va ser canviat amb molèsties.