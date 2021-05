Emoció, àlculs i estar pendent d’altres partits per si surt la combinació esperada. L’Olot tindrà present avui (12:00) totes aquestes màximes en el duel vital contra un Penya Deportiva que ja no s’hi juga res. Tot el contrari que els olotins que sospiren per no baixar a 3a RFEF. «Juguem contra un rival molt complicat que només ha encaixat 18 gols» descrivia Miquel Àngel Muñoz sobre els insulars, que arriben primers amb 35 punts. «M’he imaginat abraçades, alegria, joia, satisfacció i molta felicitat. És el que es mereixen els jugadors de l’Olot per tota la feina que han fet i per tot el que han passat durant tota la temporada», deia Muñoz. Per poder celebrar que els seus jugadors disputaran la Segona RFEF, han de vèncer avui per més d’un gol dels que ho faci el Prat contra l’Oriola i que l’Espanyol B no guanyi contra l’Atzeneta. També serviria, guanyar avui i que el Prat o l’Espanyol B no ho fessin. També se somriuria si s’aconsegueix un empat, el Prat perd i el Villarubia no ho guanya contra el Getafe B en el subgrup E del grup 5 ja que amb això els castellans serien els pitjors tercers de tots i baixarien.