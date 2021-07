El britànic Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) és el rei de l’esprint en el Tour de França, títol que va demostrar amb la tercera victòria, la número 33, que l’apropa a només una del rècord que posseeix el belga Eddy Merckx. Va ser una jornada de transició per als homes de la general, espai que domina com a líder l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates).

No hi ha qui iguali la velocitat de Cavendish, inabordable en les rectes d’arribada, com en els seus millors moments. Als 36 anys, i després de superar una depressió que a prop va estar de jubilar-lo, torna a celebrar triomfs amb eufòria. Aquest cop va aixecar els braços superant els belgues Wout Van Aert (Jumbo Visma) i Jasper Philipsen (Alpecin).

Cavendish va rematar amb un temps a l’arribada de 4h,14,07, marcant una mitjana de 45 km/h en els 190 km que separen Albertville de Valence, punt final de la desena etapa. Una jornada tranquil·la pels homes de la general, que haurien de pujar a l’escenari per interpretar l’obra de la doble pujada d’aquest dimecres al Mont Ventoux. Pogacar guarda amb clau el mallot groc. Els aspirants al podi es van mantenir en les seves marques. Ben O’Connor a 2,01; Rigoberto Urán a 5,18; Jonas Vingegaard a 5,32; Carapaz a 5,33 i Enric Mas, primer espanyol, sisè a 5,47. La doble escalada d’avui al Mont Ventoux estava al cap de tothom. Serà èpic, com sempre que hi ha una jornada que al calendari està marcada en vermell.