ENQUESTA | Què prefereixes, la Champions a Montilivi amb 9.000 espectadors o jugar-la a Barcelona?

El president del Consell d'Administració del Girona, Pere Guardiola, va admetre que, si el Girona acaba classificant-se per la Champions League, l'aforament de Montilivi quedarà reduït a 9.000 espectadors, ja que les normes de la UEFA no permeten les grades provisionals. Aquesta xifra quedaria, a més, encara més reduïda pels compromisos de la UEFA i per l'obligatorietat de cedir a l'afició visitant un determinat número de localitats.

Malgrat que el club continua negociant l'ús de les grades, tot sembla indicar que no serà així, i que, per tant, el club haurà de pensar com ho fa per no deixar els abonats sense la tan anhelada Champions League.

La prioritat del Girona és que la màxima competició europea es quedi a Montilivi, encara que sigui amb menys aforament, però el club també té sobre la taula un pla B, que seria jugar la competició en un estadi de Barcelona, amb tots els abonats i posant les màximes facilitats perquè aquests es puguin desplaçar a la capital catalana.

La notícia ha creat polèmica entre els abonats i aficionats del Girona. Hi ha qui es conforma amb l'aforament reduït, hi ha qui prefereix l'opció de Barcelona i els que critiquen que això s'hauria d'haver previst abans i començar a reformar Montilivi anys enrere.

I tu, què creus que hauria de fer el Girona en cas d'entrar a la Champions?