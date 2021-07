El belga Wout van Aert va aconseguir en l’etapa amb doble ascens al Mont Ventoux la seva quarta victòria individual en el Tour de França, després de culminar una llarga escapada, mentre que l’eslovè Tadej Pogacar va mantenir el mallot groc, però va mostrar, per primera vegada, la seva cara humana. El ciclista del Jumbo va ser el més fort dels escapats i va fer la diferència en la segona pujada al ‘Gegant de Provenza’, per entrar en solitari a l’arribada de Malaucène, en el descens. Van Aert, que disputa el seu tercer Tour, va guanyar una etapa el 2019 i dos l’any passat, totes elles a l’esprint, a més d’haver format part del Jumbo que va guanyar el 2019 una crono per equips. A Malaucène va aconseguir el seu primer triomf en una etapa d’alta muntanya.

Entre els favorits, l’australià Ben O’Connor va patir un defalliment i va perdre la segona posició, que ocupa ara el colombià Rigoberto Urán, que va entrar juntament amb l’equatorià Richard Carapaz, Pogacar i el danès Jonas Vingegaard, que va atacar a l’última pujada i va aconseguir desbancar l’eslovè. Va ser el primer signe de flaquesa que va donar el defensor del títol en el que portem de Tour, sense conseqüències, perquè en la baixada va aconseguir atrapar al jove danès, com ho van fer Urán i Carapaz. L’espanyol Enric Mas tampoc va poder seguir el ritme i va perdre dos llocs a la general: ara és vuitè a 7:11 del líder i 1:38 del podi.