Espanya va dominar la pilota des del principi del partit, com s’esperava, topant contra la defensa ben plantada d’Egipte. En conseqüència, la selecció no va poder passar de l’empat en l’inici dels Jocs Olímpics (0-0). Cap jugador creatiu dels escollits per Luis de la Fuente va tenir opcions per crear ocasions clares de gol durant una primera meitat marcada per les lesions. I és que el tècnic va perdre dos jugadors: Óscar Mingueza i Dani Ceballos, que van haver d’abandonar el terreny de joc.

Aquest últim ho va fer després que Taher Mohamed li trepitgés el turmell esquerre per la cara interior, doblegant-li l’articulació al minut 42. L’àrbitre no va xiular falta i més tard va revisar l’acció al VAR, deixant-la en targeta groga mentre Ceballos somreia irònicament estès fora del terreny de joc alhora que negava amb el cap. El jugador del Reial Madrid va marxar sense bota i sense poder posar el peu a terra, amb el turmell clarament inflat.

Prèviament, al 20, es va passar d’un servei de banda a favor d’Espanya a la lesió de Mingueza al bíceps femoral en mesurar-se en una carrera amb el davanter Ahmed Yasser Rayyan. Problemes musculars que van obligar a Luis de la Fuente a recompondre la defensa i, amb Óscar Gil, l’altre lateral dret, entre els quatre descartats, el triat va ser Jesús Vallejo, habitual central.