El somni espanyol de tornar a un podi olímpic en futbol semblava esvair-se ahir als quarts de final quan Costa d’Ivori va marcar l’1-2 al minut 90. Però l’Espanya sense gol va trobar per fi al seu heroi. Estava a la banqueta, amb el nou a l’esquena. Rafa Mir, descartat a la Masia, va sortir al camp en l’afegit i en la seva primera acció va marcar per forçar la pròrroga, en què va completar un hat-trick que va servir per dur l’equip a la lluita per les medalles (5-2). El Japó serà el dimarts (10 h) el rival per aconseguir una plaça a la final. Per l’altra lluitaran Brasil i Mèxic.

Tot i la falta de gol d’Espanya, Rafa Mir no ha estat encara titular en aquests Jocs, tot i que ha jugat en tots els partits. De la Fuente aposta per un sistema amb un nou més difuminat, menys clàssic, però en cada partit ha acabat tirant de l’ariet per canviar la dinàmica. Contra Austràlia, quan l’empat equivalia a una situació molt delicada, l’entrada del murcià de 24 anys va resultar clau per a l’empenta final que va permetre una victòria importantíssima. «És la importància de sortir endollat. Si tens un minut sempre cal aprofitar-ho, és el que m’han ensenyat», reflexionava ahir el davanter, que va començar en el futbol sala i va cridar l’atenció dels observadors del Barça, encara que la seva adaptació a La Masia no va ser fàcil. «Els primers sis mesos van ser horribles; cada dia li deia a la meva mare que volia tornar a casa », recorda d’aquella etapa com a infantil blaugrana, al costat de Adama Traoré i Sanabria.

A Espanya li va tocar remar en contra des de molt aviat. Als 8 minuts Mingueza va recaure de la lesió que va patir davant Egipte en el debut (potser la baixa per sanció d’Óscar Gil va precipitar el seu retorn). Vallejo va entrar per ocupar el lateral i mentre s’ajustaven les peces Bailly es va avançar a Eric García i Pau Torres per rematar a gol un córner amb una estranya rematada. Olmo (molt connectat amb Miranda per l’esquerra) va igualar encara a la primera meitat i Oyarzabal va marcar al tall del descans, però en clar fora de joc. Espanya semblava superior, encara que els ivorians no renunciaven al contracop. Asensio va disparar al travesser a l’inici de la segona meitat i Oyarzabal gairebé sentència en el 89. Però en el 90 va aparèixer el veterà Max Gradel per anotar un 1-2 gairebé definitiu.

Va entrar llavors Mir i en la primera acció va treure a la llum el seu instint de killer. Un mal rebuig, una pilota que els centrals deixen botar a l’àrea i un xut a la mitja volta que enviava el duel a la pròrroga. Allà, unes mans de Bailly van permetre a Oyarzabal posar a Espanya per primera vegada per davant. Rafa Mir va signar dues dianes al tram final i es va emportar la pilota a cada.