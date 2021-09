L'1 de setembre va fer 25 anys que el Valvi Girona va guanyar la Lliga Catalana al Nou Congost davant el TDK Manresa per un ajustat 62-61. I diumenge passat l’equip del Bages, amb dos gironins a la seva plantilla, va aconseguir aquest mateix títol 22 anys després d'aixecar-lo per últim cop el 1999, i també ho van fer al mític pavelló manresà. Guillem Jou i Yankuba Sima són els dos representants de la demarcació del conjunt de Pedro Martínez; per cert, l’últim entrenador de l’Akasvayu abans que fes fallida. Tots van contribuir a tombar el Barça, gran favorit, i a més, fer-ho davant l’afició manresana (81-70). Sí, és un «títol modest» d’un torneig de pretemporada, però que es pugui aconseguir davant «rivals d’entitat» com Barça, Joventut i Andorra «fa il·lusió», explicava Jou, que diumenge va fer 11 punts. L’escorta de Llagostara, germà de la Team Mànager de l’Uni Carla Jou, va aterrar al Nou Congost l’any 2013, procedent del Sant Josep, però no va ser fins al 2015 que va fer el salt al primer equip. Jou ja havia disputat una final de la Lliga Catalana el 2016, però l'havia perduda davant el Barça (77-63) i explica que el partit que els va fer guanyar el campionat aquest any «no era gens fàcil, però ho vam treure endavant».

És el primer títol que aconsegueix Jou com a jugador del Manresa, després d'endur-se també alguna decepció, com el descens de l'equip a LEB Or el 2017. L'any següent, però, els manresans van tornar a l'elit, i va ser llavors quan va arribar un nou gironí a la plantilla, Yankuba Sima, que diumenge va destacar amb 15 punts tot i no sortir al cinc inicial. «Estic molt content d’haver guanyat aquest títol i haver donat aquesta alegria a l’afició», explicava, afegint que «va ser un dia molt emocionant i una alegria molt gran poder guanyar el títol davant la nostra gent després de 22 anys». De fet, tant Jou com Sima destaquen el gran paper de l’afició manresana al llarg del cap de setmana perquè «feia un any i mig que no els podíem sentir a prop» a causa de la pandèmia. L’escorta diu que va ser un «cap de setmana molt especial perquè vam poder fer gaudir el públic amb el nostre joc i nosaltres també vam gaudir amb ells». I Sima afegia que l’afició els «va ajudar molt perquè ens va donar un plus d’energia» i semblava que, tot i no emplenar-se a causa dels protocols derivats de la pandèmia, «el pavelló estigués ple, perquè hi havia molta energia». Ho diuen els rivals, el Nou Congost «intimida qualsevol».

Els dos jugadors tampoc obliden les seves arrels i segueixen, sempre que poden, l’actualitat del bàsquet gironí. «Segueixo l’Uni i el Bàsquet Girona, que són dos equips que estan fent les coses molt bé i espero que segueixin creixent», afirmava Jou. Sima, un apassionat del bàsquet, diu que mira d’estar «al corrent de tot», però, sobretot, procura seguir l’actualitat del bàsquet gironí perquè «soc d’aquí i intento mantenir-me al dia i informar-me de tot el que està passant».