La victòria de la primera volta de l’Spar Girona sobre el Fenerbahçe a Fontajau (71-59) va ser èpica. Vist com s’han anat desenvolupant els següents partits i la bona dinàmica que porta l’equip dirigit per Alfred Julbe, fa pensar que tot és possible. I aquesta tarda (17h, Espot3) l’Uni visita la pista de les turques sense por a res. Ja ha demostrat mil i una vegades que és capaç de guanyar a qualsevol equip, sigui a casa o domicili. Ho va fer al Würzburg de Salamanca en la Lliga Femenina, i a les pistes del Familia Schio, Landes i Sopron en l’Eurolliga. L’Uni no té límits, porta quatre victòries consecutives a Europa, i això farà que avui afronti el partit amb les màximes garanties i amb bones sensacions. Tot això ha fet que l’equip estigui al capdavant del seu grup, amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes, però és el mateix balanç que el rival d’avui, un dels grans d’Europa, i que ha construït un equip per guanyar la màxima competició europea.

Ho farà, això sí, amb el problema que arrossega des de fa setmanes i, pràcticament, des de l’inici de la temporada. Les baixes són un malson per Alfred Julbe que avui només tindrà vuit jugadores de la primera plantilla disponibles. També ha viatjat Faustine Parra, del GEiEG, però el tècnic tindrà el dubte, fins a última hora, de Drammeh, que dissabte ja no va jugar en la contundent victòria contra el Saragossa i tot apunta que tampoc ho farà avui a Istambul. Dissabte també va debutar Michaela Onyenwere, però no ha viatjat perquè la FIBA només permet tenir dues jugadores no comunitàries a la llista de convocats, i aquests llocs ja estan ocupats, de moment, per Kennedy Burke i Rebeka Gardner.

La prèvia de Laia Palau

Laia Palau ho té clar: «És un partit molt important a la pista d’un dels millors del nostre grup». Alina Iagupova és la referent d’un equip que ha començat a compenetrar-se molt bé després de la derrota a Fontajau i, com l’Uni, també porta quatre victòries consecutives. La jugadora ucraïnesa porta una mitjana de gairebé 18 punts per partit (17’9) i 6’2 assistències, i s’entén molt bé amb Kayla McBride, que també ha fet molts punts en aquests partits d’Eurolliga (20’4 per partit). I és que «les vam guanyar a Fontajau, però ara estan amb una altra dinàmica perquè han incorporat millors a les jugadores», explicava la capitana del conjunt gironí.

Un partit i un rival «complicat» per l’Spar Girona perquè l’equip turc «té moltes jugadores que faran que això sigui molt difícil». A més, el desgast d’anar sempre amb pocs efectius li pot jugar una mala passada. «Per a nosaltres seria important fer un bon partit perquè ho portem fent bé en les últimes setmanes», explica la base de l’Uni. Un bon partit que es podria traduir en una nova victòria per fer un gran regal a l’afició i continuar somiant en els quarts de l’Eurolliga.

Després del partit d’avui contra el Fenerbahçe, l’Eurolliga s’aturarà durant tres setmanes. Així, l’Spar Girona no tornarà a tenir competició europea fins al pròxim 12 de gener, quan rebrà a Fontajau el Dinamo de Kursk.

La competició que no s’atura és la Lliga Femenina perquè just havent passat Nadal (dia 28) visitarà la pista del Baxi Ferrol. De fet, l’equip tornarà als entrenaments el mateix dia de Sant Esteve per preparar el duel contra el conjunt gallec, i ho farà amb Magali Mendy. La francesa arribarà a Girona diumenge i ja podria jugar alguns minuts contra el Ferrol.

El cap de setmana de Cap d’Any (1 i 2 de gener) tampoc hi haurà competició domèstica, però sí que n’hi haurà abans de Reis. El 4 de gener l’Uni rebrà la visita de l’Ensino i el diumenge següent (9 de gener), l’equip tornarà a jugar a Fontajau davant l’Araski (18h).

Serà un inici de gener relativament tranquil abans d’afrontar un primer mes de l’any on l’Uni jugarà quatre partits decisius per a la classificació pels quarts de final de l’Eurolliga (Dinamo Kursk, Galatasaray, Landes i Arka Gdynia). Un primer mes de l’any exigent amb els compromisos europeus, però també amb la lliga perquè el 15 de gener visitarà la pista del València. Veurem sí Alfred Julbe ja pot comptar amb més jugadores per més rotacions en un mes de gener clau.

L’Eurolliga s’atura fins al 12 de gener

La Lliga Femenina es reprendrà el pròxim 28 de desembre amb la vistita a la pista del Baxi Ferrol