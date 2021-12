L’Uni està perfectament capacitat per plantar cara al Fenerbahçe, i fins i tot, com va demostrar a Fontajau en la primera volta, guanyar-lo. Però ahir la ratxa triomfal de les gironines es va estroncar a Istanbul contra un rival superior que va saber aprofitar l’esgotament acumulat a les noies d’Alfred Julbe. Amb només vuit jugadores i, finalment, comptant amb Drammeh tot i els seus problemes físics, l’Spar va caure sense contemplacions en un partit on tampoc va poder agafar-se al premi de consolació que hauria sigut salvar el bàsquet average. S’ha perdut el lideratge però aquí no ha passat res. Les opcions de passar a quarts continuen ben vives, i quan al gener es reprengui l’Eurolliga, s’hauran de defensar.

L’Spar Girona va poder mantenir el ritme anotador endimoniat del Fenerbahçe fins a mitjans del segon quart. En els primers 10 minuts (19-19), havia estat dins del partit gràcies a l’aportació de Gardner, mentre que pel bàndol local Williams ja marcava diferències. El problema va ser que en el segon parcial (23-11, per un 40-30 al descans), la nord-americana del Fenerbahçe, que ja s’enfilava als 14 punts, va estar perfectament secundada per McBride (11) i per Sabally , que amb 7 punts seguits, va obrir el primer forat important al marcador. Del 27-25, al 38-27, i l’Uni que cada vegada tenia més problemes per anotar, també patia en defensa per aturar el talent turc. Per fortuna, Iagupova, una de les grans figures del Fenerbahçe, passava desapercebuda. Gardner tant sols va poder aportar dos punts a l’Uni en el segon quart, i malgrat els 8 de Burke, la diferència ja era de -12 a l’equador del partit.

Aquesta vegada, però, no hi va haver reacció possible. Si a Sopron o la setmana passada a casa contra l’Schio l’equip gironí s’havia revelat a la segona part per remuntar de manera espectacular, ahir la missió era de màxima dificultat, i més veient l’escàs percentatge d’encert que l’Uni havia acreditat en els primers 20 minuts (1/6 triples). D’entrada, un parcial de 7-0 de les locals va disparar el desavantatge fins els 19 punts (49-30). Un triple de Iagupova va ampliar encara més la diferència per sobre dels 20 (56-35) i quedava clar que a la facilitat anotadora local, s’hi afegien els problemes de l’equip gironí per veure cistella. Un triple de Burke deixava en -19 la diferència al final del tercer quart (60-41).

En el darrer parcial l’equip d’Alfred Julbe, protegit amb una defensa en zona, va aconseguir aturar en part la sagnia (63-45) però el desencert ofensiu es mantenia i no hi havia manera d’avançar. Quatre punts de Flores després de rebre una personal antiesportiva van deixar l’Uni a -15 (66-51). Quedaven 4 minuts i es podia somiar amb intentar salvar l’average (a Fontajau s’havia guanyat de 12). Però no va poder ser. Ho certificava Sabally amb 7 punts seguits per posar la màxima diferència a favor de les turques (78-53) i finiquitar un partit sense història que, a pesar de tot, no entela gens l’extraordinari paper de l’Uni en aquesta Eurolliga, on segueix amb totes les opcions de passar a quarts ben vives. El triple final de Reisingerova es va quedar en anecdòtic (78-57).

Mendy debutarà en el comiat de l’any a El Ferrol

L’agenda de l’Spar Girona no afluixa ni per Nadal. L’equip d’Alfred Julbe afrontarà dimarts de la setmana que ve l’últim partit de l’any a la pista del Baxi Ferrol (20.15 h). El tècnic ja podrà comptar amb l’últim fitxatge, Magali Mendy, que debutarà en la seva tercera etapa al club gironí.