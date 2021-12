V-Line Org ha fet un pas fonamental per a l’evolució i el futur del Ral·li Lloret de Mar. En el seu afany per incrementar cada cop més la notorietat i transcendència de la cursa, el promotor català ha aconseguit que l’any vinent se celebri per primera vegada en clau espanyola, sent la cita inaugural de la nova Copa d’Espanya d’Escuderies de Rallyes per a Vehicles Històrics (velocitat i regularitat), implementada amb vista a 2022 per la Federació. La prova és puntuable ja per als Campionats de Catalunya de Velocitat i Regularitat. La prova està programada pels dies 4 i 5 de febrer de 2022.