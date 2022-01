El 30 d’octubre de 2021 l’Olot va celebrar el seu centenari, però a dia d’avui, i ja havent encetat el 2022, el club encara continua de celebració. Ahir l’entitat que precideix Joan Agustí va presentar un àlbum de cromos per commemorar aquests 100 anys. En aquest albúm «el soci de tota la vida hi trobarà els seus ídols», explicava Carles Llorens, president de la comissió del centenari. I no és per menys, i és que l’edició té un total de 60 pàgines i 354 cromos, i allà es poden trobar personatges il·lustres que han passat pel club al llarg dels cent anys. Ha estat produït i editat per l’empresa ICromos i el seu director comercial, Fede Casas, explicava que «hi ha hagut una col·laboració excel·lent». Joan Agustí deia que s’havia fet un «extraordinari treball i molt llarg a nivell de producció», i que recull «una història magnífica». L’àlbum es pot trobar a: Llibreria El Drac, Quiosc Plaça Clarà, Quiosc El Gurn (Mercat), Llibreria Arcàdia, Abacus, Llibreria Irene, Botiga Integra-UEO, Bar El Morrot i ATN Restaurant.